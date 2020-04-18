Рекордное количество новых заражений выявлено в России за сутки

За последние сутки коронавирус в России диагностирован у 4785 человек. Умерло 40 пациентов. Выздоровели 467 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых случаев в Москве - 2649. Что касается соседних с Карелией регионов, то статистика следующая: Санкт-Петербург - 139 новых больных, Ленинградская область - 34, Мурманская область - 7, Вологодская область - 9, Архангельская область - 5 заболевших.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

В Карелии по данным на утро 18 апреля зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.