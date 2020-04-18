В Москве за сутки умерло рекордное количество людей от коронавируса

В Москве за последние сутки от коронавируса умер 21 пациент. Это рекордное количество смертей за стуки, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Скончались люди в возрасте от 34 лет до 91 года.

У 34-летнего мужчины установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал болезнью Пиквика. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице,

- сообщает оперативный штаб.

В столице уже больше 18 тысяч больных коронавирусом. Скончались 127 пациентов.