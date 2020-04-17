Россияне назвали комфортную для жизни в самоизоляции денежную сумму

Россияне прикинули, какой суммы денег им хватило бы для комфортной жизни в самоизоляции. Результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob, приводят «Известия».

Так, в среднем, женщины оказались менее требовательными, чем мужчины. Представительницам прекрасного пола хватило бы 70 тысяч рублей в месяц для нормальной жизни. Мужчины, в свою очередь, заявили о претензиях на 90 тысяч в месяц.

У людей до 24 лет желаемая сумма оказалась ниже средней: в пределах 60 тысяч рублей. Россиянам старше 45 лет для комфортного проживания в изоляции будет достаточно 92 тысяч рублей.

В Москве люди хотели бы больше всего денег на самоизоляцию - около 100 тысяч рублей в месяц. В Петербурге чуть меньше - около 85 тысяч, сообщает источник.

Опрос был проведен с 6 по 14 апреля среди 2,5 тысячи респондентов из 437 населенных пунктов.