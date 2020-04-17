Врач порекомендовал, чем заменить антисептики в домашних условиях

Популярные антисептики в домашних условиях можно заменять и другими средствами. Об этом рассказал врач Владимир Зайцев, слова которого цитирует РИА Новости.

По мнению медика, для санитарной обработки отлично подойдут нашатырный спирт или перекись водорода. Эти же средства можно применять для дезинфекции пола в квартире.

Для протирки поверхностей в квартире подойдет бытовая химия, но с ней нужно быть аккуратнее, если в доме есть домашние животные, добавил специалист. Специальные средства могут въедаться в лапы животных и провоцировать воспаления.

Также врач посоветовал реже ходить в аптеку, поскольку риск заразиться там - наиболее высок.