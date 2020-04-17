17 апреля 2020, 12:41
Россия

Всероссийские проверочные работы перенесут на следующий учебный год

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов уточнил, что за ВПР не будут выставляться оценки

Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, пишет ТАСС.

«Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», 

– сообщил министр.

При этом, добавил он, результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. 

«За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа», 

– сказал Кравцов.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

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всероссийские проверочные работы
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