11 августа 2020, 20:42
Оперштаб назвал главные очаги распространения Covid-19 на 11 августа
Количество заболевших коронавирусом в республике достигло отметки в 2602 человека
На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция обнаружена 10 августа.
Главным очагом Covid-19 в республике остается Петрозаводск. В столице 1294 случая заражения. Далее следуют Кемский район (154), Беломорский район (111), Прионежский район (107) и Сортавальский район (102).
Также много зараженных в Сегежском районе (95), Олонецком районе (94), Лоухском районе (88), Суоярвском районе (86) и Кондопожском районе (86).
Меньше всего больных по-прежнему в Калевальском районе - 12.