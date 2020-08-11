Оперштаб назвал главные очаги распространения Covid-19 на 11 августа

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция обнаружена 10 августа.

Главным очагом Covid-19 в республике остается Петрозаводск. В столице 1294 случая заражения. Далее следуют Кемский район (154), Беломорский район (111), Прионежский район (107) и Сортавальский район (102).

Также много зараженных в Сегежском районе (95), Олонецком районе (94), Лоухском районе (88), Суоярвском районе (86) и Кондопожском районе (86).

Меньше всего больных по-прежнему в Калевальском районе - 12.