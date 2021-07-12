12 июля 2021, 20:13
Культура

В Петрозаводске представили книгу воспоминаний о Владимире Крылове

Презентация книги «Коды крылатой судьбы» прошла в Национальном музее РК

В Национальном музее прошла презентация книги воспоминаний о профессоре Владимире Крылове. В книгу «Коды крылатой судьбы» вошли воспоминания близких, друзей, коллег и учеников известного карельского литературоведа и педагога, ветерана Великой Отечественной войны, человека, которому удалось внести большой вклад в науку и народное образование Карелии.

Подробнее о книге «Коды крылатой судьбы» и Владимире Крылове расскажем в ближайших выпусках программы «Гость в студии» на телеканале «Ника Плюс».

А здесь опубликован большой материал о Владимире Петровиче, его жизни, судьбе и вкладе в развитие отечественной науки. 

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