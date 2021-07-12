Все желающие рисовать могут прийти на плэнер в Ботанический сад ПетрГУ

На территории Ботанического сада в Петрозаводске проходят плэнеры. Цветы акварелью рисуют не только профессиональные художники, но и все жители города, которым это интересно. Занятия проводит выпускница университета Ирина Быстрова, сообщили в ПетрГу.

Художница окончила Институт филологии при университете, сейчас руководит Школой живописи и рисунка. Сначала она провела серию мастер-классов в Ботаническом саду. Потом решила приглашать желающих на плэнеры.

На природе можно не только насладиться видом и ароматом лаванды, хвои, тимьяна, но и запечатлеть красоту растений.

Плэнеры будут проходить по воскресеньям, сообщила художница. В минувшее, к примеру, собралась группа из девяти человек, были и дети, и взрослые.

Рисовали колокольчики, лаванду, альпийскую астру, желтый бузульник, розовый клевер и шмелей.

Ирина призналась, что очень любит природу, а Ботанический сад ее особенно вдохновляет.

«Заозерье, Сретенская церковь на скале так живописна, вид на город с горы Ваара, пьянящий запах сосен, многотравье Ботанического сада. Я смело могу сказать, что это самое любимое место в городе», - сказала она.

Занятия зависят от погоды, в жару художница готова проводить пленэры каждое воскресенье и даже чаще, были бы желающие. // Фото: ПетрГУ