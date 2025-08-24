В одном из районов Петрозаводска изменится схема движения

С 1 сентября на месяц перекроют сквозной проезд по улице Калинина в районе перекрестка с Лососинской набережной. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска.

Движение на этом участке будет невозможно до 1 октября. Ограничение движения связано с подключением строящегося детского сада к сетям теплоснабжения.

Водителей также предупредили, что на время работ по Лососинской набережной будет организовано двустороннее движение. Остановка машин будет запрещена.