24 августа 2025, 13:00
Общество

В одном из районов Петрозаводска изменится схема движения

Схема движения изменится осенью на Голиковке
схема движения на Голиковке
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска

С 1 сентября на месяц перекроют сквозной проезд по улице Калинина в районе перекрестка с Лососинской набережной. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска.

Движение на этом участке будет невозможно до 1 октября. Ограничение движения связано с подключением строящегося детского сада к сетям теплоснабжения.

Водителей также предупредили, что на время работ по Лососинской набережной будет организовано двустороннее движение. Остановка машин будет запрещена.

