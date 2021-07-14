Юрист предлагает ввести в школах уроки безопасного поведения в сети

Современные дети очень рано приходят в социальные сети, а взрослые не всегда отслеживают их публикации. При этом в школах детям практически не объясняют, как вести себя в сети, чтобы не стать жертвой преступников или самим случайно не нарушить закон.

«Ника Плюс» публикует продолжение беседы с медиаюристом Еленой Пальцевой о цифровом праве и безопасном поведении в интернете.

Первую часть беседы можно посмотреть тут.