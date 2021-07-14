Бывший муж Аллы Пугачевой умер от последствий коронавируса

Во вторник, 13 июля, умер режиссер и сценарист Александр Стефанович. У него было много интересных работ, но запомнился он главным образом как один из мужей Аллы Пугачевой. По данным Telegram-канала Baza, Стефанович умер от последствий коронавируса.

Он лечился в больнице им. Бахрушиных, у Стефановича были на 50 процентов поражены легкие. Сначала режиссер считал, что его недуг – обычное ОРЗ, пытался справиться с ним дома. Но на прошлой неделе его экстренно госпитализировали.

Состояние Стефановича оценивали как среднетяжелое, так что для многих его смерть стала неожиданностью. Режиссеру было 76 лет. Прощание с ним состоится 16 июля, в пятницу, в московском Доме кино. Церемония запланирована на 11:00.

Александр Стефанович был мужем певицы Аллы Пугачевой с 1977 по 1981 год. Он во многом сформировал ее, выступая как продюсер, придумал запоминающийся образ. // Фото: kleo