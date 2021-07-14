В Карелии врач не может устроить дочку в детсад, хотя там есть места

Текст: Георгий Чентемиров

Жительница карельской столицы Мария не может устроить ребенка в ясельную группу, хотя там есть места. При этом сама Мария – врач, и она хотела бы выйти из декретного отпуска, чтобы помочь коллегам.

Об этом женщина рассказала журналисту портала «Петрозаводск говорит». Мария с дочерью живет в микрорайоне Птицефабрика. Девочке скоро исполнится 1 год и 8 месяцев. В районе имеется школа, соединенная с детским садом. И туда даже нет очереди.

"Директор школы и садика живет в нашем доме, в соседнем подъезде. Я у нее спросила: есть ли место для моей дочери? Та отвечает – есть, конечно, требуйте у администрации, я ничего сделать не могу..."

Портал «Петрозаводск говорит» проверил эту информацию. Работник образовательного учреждения подтвердила, что в саду целых три ясельных группы, и места в них, действительно, есть, но действовать надо через городскую администрацию.

По словам Марии, с чиновниками она начала общаться несколько месяцев назад.

– Сначала я звонила в мэрию, в управление образования. И там заявили, что если бы дочь родилась до 31 августа 2019 года, она бы попала в сад. А раз она родилась позже, в ноябре, то ее группа будет набираться с сентября. «Может быть, в сентябре вам место дадут», – так мне сказали.

После этого Мария отправила в администрацию письменное заявление, приложив ксерокопии документов.

"Я написала в конце мая. В конце июня они сообщили, что моё заявление зарегистрировано. Я подождала немного и предупредила, что буду жаловаться. Тогда они прислали письмо, где указали, будто я не приложила документы, хотя это не так. Я снова всё отправила, ответа нет до сих пор".

По словам Марии, в личном разговоре чиновники ссылались на какой-то приказ, который не позволяет сейчас отправить ее ребенка в детский сад.

– Но у моей коллеги из второй поликлиники двойня. Им в феврале был годик, и им предложили садик! А нам почему-то не дают, – негодует петрозаводчанка.

Портал «Петрозаводск говорит» обратился за комментарием в мэрию карельской столицы. Там сообщили, что ребенку Марии место в детсаду «точно будет предоставлено» с 1 сентября.

"По вопросу более раннего предоставления надо обратиться к руководителю школы № 19",

– ответили в администрации.

Удивительная путаница в показаниях. Интересно, кто же все-таки вводит молодую мать в заблуждение: мэрия, директор школы или снова мэрия?

Женщина возмущена не только несправедливостью, но и тем, что она – врач-терапевт – не может выйти на работу. Медиков первичного звена действительно не хватает. Так, в поликлинике, где трудится Мария, из 26 врачей сейчас не хватает восьми, и это не считая тех, кто в отпуске!

Однако приоритеты государства не меняются даже тогда, когда на кону стоят жизни людей. В Петрозаводске льготы на поступление в детсады имеют дети таможенников, судей, работников прокуратуры – но не врачей, которые сегодня воюют с последствиями пандемии. При этом место для ребенка Марии в детском саду есть, даже не надо никого подвигать в очереди, однако места этого женщине просто не дают. Почему? Как говорится в старом советском мультике – «просто так». // Фото: pixabay.com