Темпы вакцинации от COVID-19 обсудит правительство Карелии в пятницу

Заседание правительства Карелии в пятницу, 16 июля, будет посвящено темпам вакцинации в республике. Об этом на своей страничке ВКонтакте написал глава региона Артур Парфенчиков.

Он добавил, что больше 50 карельских предприятий уже подали заявки на паспорта коллективного иммунитета. Напомним, такой документ выдают, если более 60 процентов сотрудников привились от коронавируса либо переболели.

Паспорт дает предприятию преимущество: если в республике введут ограничения из-за ухудшения эпидситуации, организациям с вышеуказанным документом либо сделают послабление, либо не будут применять к ним запреты совсем.

Во вторник, 13 июля, подобный паспорт получило Министерство национальной и региональной политики республики, ранее – детский «Боше-Парк». // Фото: nachedeu.com