Из-за лесных пожаров во всей Карелии ввели режим повышенной готовности

Из-за высокого риска лесных пожаров во всех районах Карелии с 14 июля действует режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписал глава региона Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В Калевальском, Сегежском, Муезарском и Суоярвском районах вообще запретили посещать леса. Здесь пожароопасная обстановка самая напряженная. Запрет пока ввели до 21 июля, но не исключено, что его продлят.

Ограничения не касаются перемещения по дорогам общего пользования и проезда для охраны лесов.

Все службы МЧС в регионе находятся в режиме повышенной готовности. Также в него перевели средства и силы арендаторов лесов. Их могут привлечь к тушению пожаров в экстренных ситуациях. Причем даже если они не арендуют конкретный участок. // Фото: inklincity.ru