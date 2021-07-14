Набережную в Петрозаводске убирают с помощью пылесосов

На набережной в Петрозаводске можно увидеть работников коммунального хозяйства, которые идут с необычными аппаратами. Глава города Владимир Любарский пояснил в соцсетях, что это пылесосы, которые приобрел для уборки Городской комбинат благоустройства.

Мэр написал, что это он поручил предприятию купить два агрегата. По его мнению, теперь на набережной стало значительно чище.

«Раньше под скамейку и вокруг урн глянешь – мусор лежит. Каждый окурок вручную убрать не получится, это нереально. Сегодня убедился – новые пылесосы работают», - заявил глава Петрозаводска.

Правда, он признал, что новомодные агрегаты не добрались до проспекта Ленина, там по-прежнему много окурков. Мэр считает, что такого не должно быть. Он велел подчиненным обратить на вопрос чистоты пристальное внимание.

В комментариях предложили «наказывать рублем» тех, кто разбрасывает окурки.

Жители Петрозаводска писали, что в городе в целом очень грязно.

«По тротуарам идешь на работу - просто ужас. Там бутылки, здесь пачки от сигарет, обертки от мороженого, скошеная трава, - написал Роман Троянович. - Еще пеньки от остановочных ларьков, которые снесли, а бетонные, кирпичные и металические основания торчат».

Петрозаводчане напомнили, что благоустройство набережной – это хорошо, но и о других местах в Петрозаводске забывать нельзя. // Фото: Владимир Любарский/ВКонтакте