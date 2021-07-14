Продавшее дошкольникам Петрозаводска опасный рис предприятие наказали

Карельское предприятие привлекли к отвественности за то, что оно недостоверно задекларировало зерно. Рис попал в один из детских садов Петрозаводска, но важных гарантий его безопасности производитель не предоставил. Суд взыскал с него штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Инцидент произошел еще в апреле текущего года, но дело рассмотрели и вынесли решение в июле. Детский сад проверяли сотрудники Россельхознадзора.

Они нашли партию риса, в декларации соответствия безопансости и качества которого не было ряда показателей. В частности, не указывалась токсичность крупы, не подтверждалось отсутствие в ней пестицидов, вредителей, ртути, кадмия, мышьяка и свинца. // Фото: pixabay