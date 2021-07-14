Карельские астрономы-любители наблюдают редкое природное явление

Очевидцами очень редкого атмосферного явления стали члены клуба «Астерион». Астрономам удалось увидеть так называемые серебристые облака. Они появляются во время белых ночей, сообщили на сайте ПетрГУ.

Как рассказал один из участников астрономического клуба Владимир Романов, облака напоминают волны или возникающую на воде рябь. Даже если такое облако очень плотное, сквозь него все равно хорошо видны звезды.

Белые ночи в Карелии продолжаются, хотя и стали немного длиннее. На светлом небе серебристые облака наблюдать можно особенно отчетливо. Они очень высокие и подсвечены солнцем, доступны для наблюдения, когда оно не слишком высокое.

«Днем серебристых облаков не видно, т.к. Солнце светит слишком ярко, и свет этих облаков "теряется" на его фоне», - объяснил Владимир Романов.

Ученые считают, что серебристые облака состоят из кристаллов льда, появившихся на метеоритной пыли. // Фото: ПетрГу