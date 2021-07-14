«Школьные» выплаты на детей будут перечислять не только на карты «Мир»

Выплаты семьям, в которых есть дети школьного возраста, будут перечислять не только на карты платежной системы «Мир». Такое решение принял Минтруд России и сообщил об этом на своем официальном сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что деньги на подготовку детей к школе в сумме 10 тысяч рублей семьи смогут получить только на карточки «Мир». Это условие изменили, потому что выплата будет не постоянной, а единоразовой, объяснили в ведомстве.

Первые выплаты начнутся 16 августа. Заявления об их получении будут рассматривать максимум в течение пяти рабочих дней.

Подать их можно либо в МФЦ и органах соцзащиты, либо на «Госуслугах». В этом случае 95 процентов семей не будут предоставлять дополнительные документы. Система сама сформирует заявку, данные надо будет лишь подтвердить.

Однако деньги придут исключительно безналично, предупредили в ведомстве. // Фото: finhow.ru