Школы, детсады, ФАПы построят в этом году в Карелии по нацпроектам

Уже в текущем году в рамках национальных проектов в Карелии появятся новые социальные объекты. Это детские сады в Чалне, Сортавале и столице республики, школа на Древлянке в Петрозаводске, ФАП в Куганаволоке. В правительстве региона 14 июля обсудили реализацию нацпроектов. В целом власти считают, что справляются хорошо.

Часть социальных объектов уже ввели в строй, часть предстоит открыть. В частности, детсад в Чалне планируют сдать к 1 сентября, а в Сортавале и Петрозаводске – до окончания года.

В Сортавале в 2021 году также начнет работать водопроводная очистная станция. Ее не только построили, но и провели пуско-наладочные работы.

По нацпроекту «Здравоохранение» до окончания года во всех медицинских учреждениях появятся автоматизированные рабочие места.

По линии нацпроекта «Демография» в лицее № 40 Петрозаводска откроют физкультурно-оздоровительный комплекс, в районах уложат новые покрытия на футбольных полях. ФОК в Медгоре достроит надежный подрядчик.

Ведется строительство школ в поселке Деревянка и Кеми, проектируют школы в Заозерье и Сортавале. Новое здание школы в Петрозаводске передают в муниципальную собственность.

В Сортавальском и Олонецком районах создают модульные муниципальные библиотеки. Отремонтируют крышу Коткозерского дома культуры, в Мегреге ДК построят.

На совещании отметили, что главные мероприятия всех нацпроектов реализуют в намеченные сроки. // Фото: пресс-служба правительства Карелии