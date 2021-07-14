Создание официального пляжа в Петрозаводске решили поручить бизнесу

Вопрос организации в Петрозаводске официального пляжа в очередной раз поднял глава города Владимир Любарский. Он рассказал в соцсетях про свой визит в карельский Центр Государственной инспекции по маломерным судам. И упомянул, что в ходе встречи со спасателями говорили и о местах для купания.

Как известно, с пляжами в Петрозаводске проблема. Вроде бы они и есть, но купаться официально там запрещено. Власти ранее объясняли, что с организацией официальных пляжей существуют большие сложности: нет нужной инфраструктуры, вода не соответствует санитарным нормам.

Однако от идеи обустройства зоны для купания администрация города не отказывается.

В частности, Любарский написал: «Сошлись во мнении, что надо в прибрежных зонах «высаживать» цивилизованный бизнес, который готов взять на себя в том числе и создание необходимой инфраструктуры, а также функции контроля и обеспечения безопасности».

Мэр уточнил, что такое решение, в частности, подойдет для Ключевского карьера. Но лишь при условии, что там будет создан вейк-парк. Тогда найдется место и для пляжа.

А пока что администрация Петрозаводска запретила купаться на всех стихийно существующих пляжах в городской черте. // Фото: thence5 /fototerra.ru