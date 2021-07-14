Мэр Петрозаводска хотел попить и обнаружил плохое состояние родника
Состоянием популярного у петрозаводчан родника обеспокоился глава города Владимир Любарский. Он написал в своем аккаунте Вконтакте, что ездит набирать воду на источник в Сулажгоре много лет. Мэр в очередной раз побывал на роднике на днях, его не устроил вид павильона.
«Сегодня состояние павильона уже критичное. А родник очень популярен. С этим надо что-то делать», - посетовал глава Петрозаводска.
Впрочем, что именно надо делать и будут ли власти заниматься обустройством родника, он не уточнил.
Комментаторы стали предлагать свои решения. Так, некоторые советовали привести в порядок подъезды к источнику и модернизировать его. Например, добавить количество краников, чтобы уменьшить очереди за водой.
Приводили в пример, как это сделано в других регионах, какие там удобные и красивые павильоны вокруг подобных источников.
Один из пользователей указал на вопиющий факт: около родника наркоманы ищут «закладки», не стесняясь стоящих за водой людей. С этим тоже что-то надо делать.
Впрочем, было и много критических комментариев.
«Займитесь настоящей работой, а не заигрывайте с народом, не будьте как подросток в Тик- токе», - написала одна из подписчиц мэра.
«С водой в кранах тоже надо что что делать. 65 000 озер , а пить нельзя», - возмущался другой.
В целом жители Петрозаводска сошлись во мнении, что надо облагораживать и родники, и весь город. // Фото: Владимир Любарский/ ВКонтакте