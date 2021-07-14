Стенд с правилами дорожного движения установят на Онежской набережной

Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная становится так популярна не только среди пеших горожан и гостей, но и любителей самокатов, велосипедов, роликов, скейтбордов, моноколес, гороскутеров, сегвеев, что чиновники задумались, как сделать это место безопасным.

На встрече чиновников и представителей сервисов аренды средств мобильности договорились об условиях размещения пунктов проката вблизи Онежской набережной и установке на велосипедной дорожке дополнительных указателей, сообщили в пресс-центре мэрии.

В районе лестничных спусков планируют нанести разметку, которая будет обозначать зону безопасного перехода через велодорожку. Вдобавок могут установить информационный стенд с правилами дорожного движения на территории Онежской набережной.

В мэрии напомнили, что в соответствии с ПДД велосипедисты должны передвигаться по специально выделенной дорожке или полосе. В случае отсутствия таких зон допускается использование пешеходной инфраструктуры. Пешеходы могут передвигаться по велосипедной дорожке только при отсутствии выделенной для пеших прогулок полосы. Роллеры или те, кто гуляет с детскими колясками, также являются пешеходами и обязаны использовать для передвижения соответствующие зоны. (фото источника)