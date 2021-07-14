В России хотят отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями

Штрафы с видеокамер, установленных на дорогах не по ГОСТ, могут отменить. Как выяснили «Известия», правительство поддержало законопроект сенаторов, которым предлагается внести поправки в КоАП, изменяющие процедуру наказания водителей.

Сейчас стандарты не обязательны к исполнению, но если закон примут, то кабмин получит полномочия по установлению требований к таким техническим средствам и порядку их применения.

При фиксации нарушения камерой, которая не соответствует требованиям правительства, административное дело по нему не может быть начато, а если оно уже запущено, то должно быть прекращено.

Законопроект готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Эксперты считают, что это единственный способ решить проблему с незаконными штрафами.

Как выяснили «Известия», правительство дало положительный отзыв на законопроект.

Законопроектом также вносится поправка в статью КоАП «Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении». К ним предлагают отнести фиксацию административного правонарушения СТС, которые не соответствуют установленным требованиям.

«Нарушения установленных правительством РФ требований и порядков предлагается закрепить в ст. 24.5 КоАП в качестве самостоятельных обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению»,

— поясняют сенаторы в сопроводительной записке к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий».

Как пояснили «Известиям» в Совете Федерации, причиной разработки новых норм стал рост количества новых средств фиксации нарушений, а вместе с ним и не всегда обоснованных штрафов водителям.

Например, в 2019 году использовалось свыше 17 тыс. специальных технических средств, с применением которых вынесено свыше 122,1 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Это на 15,6% больше показателей 2018 года. В 2020 году камер наблюдения за водителями насчитывалось уже свыше 19,3 тыс. С их помощью было вынесено 145,5 млн постановлений. Сумма назначенных штрафов составила 94 млрд рублей. // Фото: Яндекс.Дзен