Ключевую ремонтируют, водителей просят искать пути объезда

Старый асфальт начали снимать на улице Ключевая. Работы вошли в активную фазу, поэтому между улицами Судостроительная и Гвардейская может быть затруднено движение транспорта. Автомобилистов просят руководствоваться установленными дорожными знаками и заранее выбирать пути объезда.

На Краснофлотской улице АО «АБЗ-Дорстрой» завершается асфальтирование съездов, рассказали в мэрии. Ранее здесь уложили новый асфальт. Тротуары продолжают ремонтировать, работы близятся к завершению.

На улице Попова продолжают менять бортовой камень. На улице Ломоносова уложили выравнивающий слой и начали асфальтировать. На улицах Сулажгорская и Новосулажгорская подрядчик продолжает обустраивать присыпные обочины.

Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». (фото источника)