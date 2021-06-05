Мэрия Петрозаводска запретила купание во всех водоемах города

Купаться на законных основаниях нельзя будет ни в одном водоеме карельской столицы. Это следует из постановления, изданного Администрацией Петрозаводска.

Под запрет попали Петрозаводская губа Онежского озера, Лососинка, Неглинка, Сельгская речка, Четырехверстное озеро. Также действие документа распространяется на обводненные карьеры и пожарные водоемы.

Запрет на купание объяснили тем, что качество воды на перечисленных объектах не соответствует требованиям санитарного законодательства. // Фото: geo360.ru