05 июня 2021, 12:58
Общество

Полиция нашла подростка, пропавшего три дня назад

Молодой человек ушел в неизвестном направлении и был объявлен в розыск

Сотрудники отдела полиции № 1 по Петрозаводску установили местонахождение 17-летнего подростка, ушедшего в неизвестном направлении 2 июня. Криминальной составляющей в его исчезновении нет, сообщает пресс-служба МВД.

Полиция Петрозаводска благодарит граждан, предоставивших информацию о без вести пропавшем.

Отметим, что этот молодой человек уже попадал сводки правоохранительных органов – и по аналогичной причине. 5 лет назад его также объявили в розыск. Мальчик обнаружился в Национальной библиотеке; он сидел в интернет-зале и играл на компьютере. // Фото: vzapase.expert

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Карелия
Петрозаводск
Розыск
МВД
Полиция