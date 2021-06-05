Полиция нашла подростка, пропавшего три дня назад

Сотрудники отдела полиции № 1 по Петрозаводску установили местонахождение 17-летнего подростка, ушедшего в неизвестном направлении 2 июня. Криминальной составляющей в его исчезновении нет, сообщает пресс-служба МВД.



Полиция Петрозаводска благодарит граждан, предоставивших информацию о без вести пропавшем.

Отметим, что этот молодой человек уже попадал сводки правоохранительных органов – и по аналогичной причине. 5 лет назад его также объявили в розыск. Мальчик обнаружился в Национальной библиотеке; он сидел в интернет-зале и играл на компьютере. // Фото: vzapase.expert