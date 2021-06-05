Рельсовый автобус между Карелией и Ленобластью запущен 5 июня

Рельсовый автобус «Орлан» начнет с 5 июня курсировать по новому маршруту: Лодейное Поле – Питкяранта – Сортавала. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Пригородные поезда РА-3 «Орлан» будут курсировать по новому маршруту в летний период. Их расписание увязано с расписанием электропоездов «Ласточка» Санкт-Петербург – Петрозаводск (пересадка на станции Лодейное Поле) и с расписанием скоростных теплоходов «Метеор» на остров Валаам (станция Сортавала). Маршрут проходит через станцию Горный парк «Рускеала»

Приобрести билеты на «Орланы», курсирующие по маршруту Лодейное Поле –Сортавала, можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или у контролера-кассира в поезде. Стоимость билета по полному маршруту – 810 рублей.

“Орланы” – это дизель-поезда малой составности отечественного производства. Их используют на неэлектрифицированных участках железных дорог. // Фото: sdelanounas.ru