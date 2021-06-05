58 человек заболели коронавирусом в Карелии

В Карелии за сутки заболели коронавирусом 58 человек. Об этом 5 июня на своей странице сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра, у 12 пациентов диагностировано состояние средней степени тяжести, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. В стационарах сейчас лежат 359 больных коронавирусом, семеро – в крайне тяжелом состоянии.

За все время пандемии короновирусом в республике заразились 47,6 тысячи человек. Доля заболевших на 100 тысяч населения в два раза превышает среднюю по стране.