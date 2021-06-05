Лесной пожар площадью 3 гектара зафиксировали в Карелии

На землях лесного фонда Карелии зафиксировали пожар. По состоянию на 5 июня, его площадь составила три гектара, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

По информации ведомства, накануне ночью в России действовал 81 лесной пожар, огнем было пройдено более 18 тысяч гектаров. Самое крупное возгорание случилось в Красноярском крае, там площадь пожара составила почти 11 тысяч гектаров. На тушении лесных пожаров задействован 3 831 человек, 636 единиц техники, 34 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 91 воздушное судно.

Лесные пожары в пятницу ликвидированы в 24 регионах страны, Карелия также входит в их число. Кроме того, в регионе установлен особый противопожарный режим.