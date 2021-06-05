Свободный выезд за границу могут разрешить в сентябре

К сентябрю уровень иммунизации населения России должен достичь 60%. После этого можно будет говорить о более свободном выезде за границу и открытии России для иностранцев, пишет РБК со ссылкой на президента Владимира Путина.

О грядущем открытии границ лидер государства заявил на организованной ТАСС встрече с руководителями мировых информационных агентств. Правда, для этого регуляторам здравоохранения в западных странах придется признать, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer



«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – сказал Путин.



В начале мая в ряде стран поддержали введение так называемых ковид-паспортов — документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса и позволяющих свободно путешествовать. В Евросоюзе заявляли, что единая система сертификатов о вакцинации может появиться уже в июне.

