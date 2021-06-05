Сотрудники МЧС сообщили, что без прививки им не дают отпуска

В редакцию портала «Петрозаводск говорит» обратились сотрудники карельского управления МЧС России, которые пожаловались на то, что их заставляют делать прививку от коронавируса. Опасаясь неприятностей, сотрудники МЧС рассказали о том, что происходит в ведомстве, на условиях анонимности.

Прежде всего сотрудников ведомства возмутило, что, несмотря на объявление о добровольном характере вакцинации, руководство карельского управление фактически перешло к принудительным действиям. Они рассказали, что обязаны к рапорту на отпуск приложить или сертификат вакцинации, или медсправку об имеющихся противопоказаниях, или результаты теста, подтверждающего наличие антител.

К тому же сотрудники ведомства жалуются, что отказавшихся вакцинироваться могут лишить премии.

Можно ли отправиться в отпуск без прививки и насколько реальна угроза остаться без премии тем, кто отказался без уважительной причины вакцинироваться? С этими вопросами журналист нашего издания обратился в карельское управление МЧС России по Карелии. О том, что нам удалось выяснить, читайте в статье нашего издания.