Сотрудники карельского МЧС жалуются, что их принуждают вакцинироваться

Текст и фото: Антонина Кябелева

Сотрудники карельского управления МЧС России обратились в редакцию нашего издания с жалобой на то, что с недавних пор в ведомстве ужесточили требования, связанные с вакцинацией. Фактически люди говорят о том, что их заставляют сделать прививку от коронавируса.

Как рассказали сотрудники карельского управления МЧС, в преддверии традиционного летнего сезона им сообщили, что рапорт на отпуск подпишут только тем, кто предоставит либо сертификат вакцинации, либо медицинскую справку об имеющихся противопоказаниях, либо документ, подтверждающий наличие антител.

«У тех, кто гуляет отпуск в июне, проблем нет. А вот те, кто собирается в отпуск с 1 июля, обязаны предоставить документы либо о вакцинации, либо о противопоказаниях или антителах. Для того чтобы провести исследование на антитела, нужно заплатить три тысячи рублей. Мы это должны делать за свой счет. И вообще, было объявлено, что вакцинация — дело добровольное. А тут получается, что нас принуждают делать прививку. К тому же говорят, что тех, кто не захочет делать прививку без объективных причин, лишат премии. А премия у нас примерно 6 тысяч рублей в месяц»,

- рассказал сотрудник ведомства на условиях анонимности.

Сотрудники МЧС возмущены происходящим, так как россиян уверяли, что принуждать делать прививку никого не будут. К тому же же люди не понимают, почему ведомство, раз уж это так важно, не выделило средства для того, чтобы сделать исследования на антитела.

Мы адресовали вопросы, связанные с жалобами на принудительную вакцинацию, в пресс-службу главного управления МЧС России по РК. Руководитель пресс-службы Максим Рожин объяснил, что речь идет о том, чтобы «проработать с личным составом, провести разъяснительную беседу, что это важно и нужно».

«Сейчас период отпусков. Все едут в отпуск, и есть риск заражения. Соответственно, может случиться завоз новых штаммов. Рапорта на отпуск Андрей Иванович (Нюганен — врио начальника Главного управления МЧС России по РК. - Прим. автора) подписывает, все хорошо. На сегодняшний момент люди пишут рапорта и идут в отпуск»,

- сказал Максим Рожин.

- Вне зависимости от того, сделана прививка или нет?

- Вне зависимости, - заверил Рожин.

По поводу того, что, отказавшись от вакцинации, можно лишиться премии, руководитель пресс-службы удивился:

«Да вы что! Нет, это точно нет. Об этом не может быть и речи».

По словам Максима Рожина, работа с личным составом по поводу необходимости вакцинироваться включает подачу рапорта, в котором сотрудник должен объяснить, как выразился руководитель пресс-службы, «свою гражданскую позицию».

- Если они отказываются от вакцинации, то просто нужно разъяснить свою гражданскую позицию рапортом. Например, отказываюсь вакцинироваться, потому что жду однокомпонентную вакцину, или отказываюсь вакцинироваться, потому что я переболел, и есть антитела, - сказал Максим Рожин.

- То есть рапорты вы все же требуете? - уточнил журналист.

- Да, нужно разъяснить, почему человек не делает вакцинацию, почему отказывается, - сказал руководитель пресс-службы ведомства.

- А человек может указать в рапорте, что он не хочет делать прививку?

- Может и так человек указать, конечно, - подтвердил Рожин.

- И никаких последствий у него не будет?

- Сомневаюсь, что будут какие-то последствия.

- То есть не можете сказать, будут последствия или нет?



- По крайне мере, на данный момент никаких прецедентов не было. У меня сотрудница пресс-службы написала, что отказывается делать прививку, потому что боится. И все, никаких последствий.

Максим Рожин подтвердил, что исследование на антитела сотрудникам МЧС придется делать за свой счет. На это средства не выделяются:

«Безопасность человека зависит прежде всего от него самого. У нас в поликлинике МВД, к которой мы прикреплены, не делают таких тестов. У нас делают бесплатно вакцинацию».

В общем, сказать, что опасения сотрудников МЧС о возможных последствиях при отказе от вакцинации абсолютно беспочвенны, мы не можем. Конечно, Максим Рожин со стопроцентной уверенностью развеял слухи о лишении премии за отказ от вакцинации. Но полностью исключить возникновение неприятностей для тех, у кого неправильная «гражданская позиция», было бы слишком оптимистично.

Отвлечемся от конкретной ситуации. Лично я обеими руками за вакцинацию. Я сделала прививку на второй день после объявления о массовой вакцинации, едва вакцина пришла в Карелию. Моя 82-летняя мама тоже привилась от коронавируса. Многие друзья последовали моему примеру и ничуть об этом не жалеют. Вокруг переболело столько знакомых, что рассказывать о том, насколько страшными бывают последствия перенесенной даже в легкой форме коронавирусной инфекции, мне кажется бессмысленно. Болезнь действительно опасна, и то, что в России без проблем можно привиться, с моей точки зрения, одно из самых важных достижений последних лет, которым можно и гордиться, и хвастаться.

Парадоксально, но именно в России граждане не хотят вакцинироваться. Почему? Этот вопрос я задавала себе много раз. Казалось бы, наконец-то, наше государство сделало хоть что-то, действительно, полезное и важное для своих граждан. А у граждан обратная реакция. Возможно, потому, что за долгие годы нас отучили доверять представителям власти? Возможно, на уровне подкорки коллективного бессознательного укрепилось клише, что если государство на чем-то настаивает, то нужно со всех ног бежать и прятаться? Если чиновники говорят, что рубль крепчает день ото дня и дефолта не будет, то лучше прикупить валюту. Если внушают, что цены не поднимутся, то это обязательно случится. Если уверяют, что гречки и туалетной бумаги будет вдоволь, то лучше ими запастись. Мне кажется, что проблема именно в отсутствии доверия. Исторический опыт научил россиян критично относится к тому, о чем говорится на официальном уровне. И сейчас это работает против нас.

Но. С моей точки зрения, любые насильственные действия, связанные с вакцинацией, лишь усилят этот «негативный вектор». Казалось бы, в управлении МЧС решили провести разъяснительную работу. Так разъясняйте, а не пугайте и заставляйте. Найдите средства для тех, кто хочет прийти исследование на антитела, проводите регулярное тестирование, позаботьтесь о том, чтобы сотрудники почувствовали, что о них заботятся, а не загоняют палкой в сомнительный рай.

Я много раз беседовала с работниками Газпрома, Сбербанка, Ростеха, в конце концов, карельского правительства. Технологии, связанные с защитой сотрудников от опасной инфекции, давно апробированы. В них нет ничего сложного. Тестирование, исследование на антитела, обеззараживание помещений, маски, перчатки. Все элементарно, и все, что называется, «за счет заведения». Руководителям нужно просто изменить устаревшую систему координат в собственной голове и понять, что мир давно и безвозвратно изменился. Люди не готовы выступать в роли безмозглых баранов, которых пастух гонит в правильном направлении. Если уж у сотрудников МЧС решили выяснить «гражданскую позицию», то для начала их следует воспринимать как граждан, которые имеют право выбора. Я уверена, что только при таком подходе у нас возникнет коллективный иммунитет вместо коллективного недоверия.