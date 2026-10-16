Женщину с пакетами жестко сбили в Петрозаводске

Дорожная авария на Ключевой попала в объектив камеры наблюдения

Фото, видео: CityLink

Днем 15 октября в Петрозаводске автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

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Все случилось на улице Ключевой в 15:29. На кадрах видно, как женщина с пакетами переходит дорогу по переходу. В это время со стороны озера на нее едет автомобиль, водитель которого даже не думает останавливаться. В итоге пешеход оказывается под колесами.

Какие травмы получила горожанка, на данный момент неизвестно. Предположительно, водителя могло ослепить солнце.

Ранее сообщалось о том, что карельский поселок остался без продуктов из-за закрытия магазина.