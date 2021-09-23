Что такое костный мозг и зачем нужны его доноры

18 сентября международное сообщество отметило Всемирный день доноров костного мозга. У нас в гостях — создатель и бессменный руководитель Карельского регистра доноров костного мозга Юрий Иоффе.

Костный мозг — это не совсем мозг. К головному и спинному он не имеет никакого отношения и состоит из стволовых клеток, которые умеют превращаться в любые другие клетки крови. Это главный кроветворный орган, а находится он в наших костях.

Некоторые болезни крови можно вылечить только обновлением системы кроветворения, то есть пересадкой костного мозга. И если у родственников больного нет подходящего материала — врачи обращаются к донорам. А вот найти их неимоверно сложно.

Потому что только один из тысячи потенциальных доноров костного мозга, занесенных в регистр, может оказаться востребован.

Карельский регистр доноров костного мозга — негосударственная организация, которая существует только за счет частных пожертвований. Поддержать ее работу можно здесь.