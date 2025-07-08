Велосипеды помешали пожарным спасать людей из горящего дома в Карелии

В Беломорске днем в пятиэтажном жилом доме на улице Первомайская произошел пожар.

Горела квартира на третьем этаже, подъезд наполнился дымом. В помещении находилась женщина и ей требовалась помощь.

Как отметили в госкомитете Карелии по безопасности, эвакуация усложнялась из-за велосипедов, которые были пристегнуты к трубам на лестничных площадках. Пожарные вынесли их на улицу, чтобы не создавались препятствия для эвакуации жильцов.

На носилках спасатели вынесли женщину из горящей квартиры и передали медикам. У пострадавшей зафиксировали ожоги и отравление угарным газом. Огонь повредил квартиру на площади около 30 кв.м.

Пожарные потушили возгорание, проветрили квартиры и подъезд. © «Петрозаводск говорит»