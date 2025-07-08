Один человек пострадал в столкновении с трактором на трассе в Карелии

На 24 километре автомобильной дороги 86К-10 Петрозаводск-Суоярви столкнулись легковой автомобиль и трактор.

Легковушка оказалась сильно повреждена. В результате столкновения топливо разлилось по трассе. Об этом рассказали пряжинские спасатели.

Сигнал спасателям о дорожно-транспортном происшествии поступил в минувший понедельник 7 июля в 21:08.

На месте ДТП работали пожарные, скорая помощь и полиция. Пожарные отключили аккумуляторную батарею и ликвидировали последствия столкновения. В аварии травмирован один человек. © «Петрозаводск говорит»