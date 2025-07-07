В Петрозаводске 33 человека пострадали в ДТП в июне

В июне в Петрозаводске зафиксировано 30 ДТП. В них пострадали 33 человека, в том числе двое детей. Об этом рассказал командир отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Петрозаводска Михаил Каверин. Ребенок ехал на велосипеде и вез своего друга, оба получили травмы.

Ежедневно приходят сообщения о ДТП с участием велосипедистов, самокатчиков и тех, кто управляет другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Часто столкновения случаются на тротуарах. В ГИБДД напоминают, что пешеходы там имеют преимущество, и нужно, как минимум, снижать скорость.

Также Михаил Каверин напомнил, что движение СИМ запрещено на набережной — на участке от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса. Там запрещено движение на любых средствах индивидуальной мобильности. К ним, помимо самокатов, относятся электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочее. © «Петрозаводск говорит»