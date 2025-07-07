Следком устанавливает причины самоубийства Романа Старовойта

Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть бывшего российского министра Романа Старовойта. С руководящей должности его уволили сегодня, указ об отставке подписал президент.

Тело бывшего главы Минтранса РФ нашли не дома, а в личном автомобиле в Одинцово. На теле бывшего чиновника было огнестрельное ранение. Следователи выдвинули основную версию гибели Старовойта – самоубийство.

Московские следователи работают на месте происшествия. Обстоятельства самоубийства устанавливают. © «Петрозаводск говорит»