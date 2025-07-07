07 июля 2025, 16:50
Происшествия

Следком устанавливает причины самоубийства Романа Старовойта

Тело бывшего главы Минтранса нашли в личном автомобиле
сигнальная лента
фото freepik

Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть бывшего российского министра Романа Старовойта. С руководящей должности его уволили сегодня, указ об отставке подписал президент.

Тело бывшего главы Минтранса РФ нашли не дома, а в личном автомобиле в Одинцово. На теле бывшего чиновника было огнестрельное ранение. Следователи выдвинули основную версию гибели Старовойта – самоубийство.

Московские следователи работают на месте происшествия. Обстоятельства самоубийства устанавливают. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
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роман старовойт
Минтранс
Одинцово
следователи