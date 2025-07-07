07 июля 2025, 16:50
Следком устанавливает причины самоубийства Романа Старовойта
Тело бывшего главы Минтранса нашли в личном автомобиле
фото freepik
Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть бывшего российского министра Романа Старовойта. С руководящей должности его уволили сегодня, указ об отставке подписал президент.
Тело бывшего главы Минтранса РФ нашли не дома, а в личном автомобиле в Одинцово. На теле бывшего чиновника было огнестрельное ранение. Следователи выдвинули основную версию гибели Старовойта – самоубийство.
Московские следователи работают на месте происшествия. Обстоятельства самоубийства устанавливают. © «Петрозаводск говорит»