Клещи заразили опасными инфекциями взрослых и детей в Карелии

В лечебные учреждения республики продолжают обращаться пострадавшие от клещей. Опасные паразиты активны по всей Карелии.

По обновленным данным Роспотребнадзора, клещи атаковали 3090 человек, из них 586 – дети. За неделю за помощью обратились 224 пострадавших.

В этом сезоне зарегистрировано шесть случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе два случая у детей, также зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза, включая один случай у ребенка. Специалисты также подтвердили восемь случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе три случая подтверждено у детей в Петрозаводске и Пряжинском районе. © «Петрозаводск говорит»