08 июля 2025, 08:30
Культура

Карелия встретила художников из разных уголков страны

В Эссойле проходит Всероссийский пленэр художников, работающих в разных техниках
Группа художников приехала в Эссойлу
Фото сообщества «Арт-студия Домик света»

Второй год подряд арт-студия «Домик света» и  Этнокультурный центр «Киелен Кирью» из Эссойлы вместе с Всероссийским сообществом художников-пленэристов «Роза ветров» объединяет художников  и проводит пленэр  в Сямозерье.

«Ах, Карелия, что ты нам припасла на этот год?», 

— в предвкушении интересной работы в красивейших местах нашей республики спрашивают художники. 

 

Картина. Эссойла


Первые ожидания оправдались. Для участников пленэра была организована увлекательная экскурсия по Эссойле, вдоль береговой линии озера Сямозера. Ее провел Олег Обносов,  художник и руководитель арт-студии «Домик света».

«Как сложно было нам в начале решиться, и как легко стало в конце нашего путешествия, когда мы достигли старой Эссойлы. Постепенно от очень неблагоприятных погодных условий — холодного ветра, терзающего воды озера, и моросящего дождя — нам стала открываться другая Карелия. Душа Севера в своем естественном природном моменте: с просветами солнца среди туч и омытого развернутого пространства озера с его бесконечным движением волн, набегающих на берег», — восхищаются живописцы.

 

художники рисуют Сямозеро

 

Художники также познакомились с деревней Корзой, с ее колоритом и многогранной жизнью. После насыщенных экскурсий мастера кисти и красок окунулись в столь любимую ими живописную стихию пленэра.

Организаторы приглашают желающих посетить итоговую выставку пленэра (12+), которая открылась в эссойльском Доме культуры 7 июля.

Обсудить
Метки: 
всероссийский пленэр
поселок Эссойла
арт-студия «Домик света»
Олег Обносов
этнокультурный центр