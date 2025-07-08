Карелия встретила художников из разных уголков страны

Второй год подряд арт-студия «Домик света» и Этнокультурный центр «Киелен Кирью» из Эссойлы вместе с Всероссийским сообществом художников-пленэристов «Роза ветров» объединяет художников и проводит пленэр в Сямозерье.

«Ах, Карелия, что ты нам припасла на этот год?»,

— в предвкушении интересной работы в красивейших местах нашей республики спрашивают художники.



Первые ожидания оправдались. Для участников пленэра была организована увлекательная экскурсия по Эссойле, вдоль береговой линии озера Сямозера. Ее провел Олег Обносов, художник и руководитель арт-студии «Домик света».

«Как сложно было нам в начале решиться, и как легко стало в конце нашего путешествия, когда мы достигли старой Эссойлы. Постепенно от очень неблагоприятных погодных условий — холодного ветра, терзающего воды озера, и моросящего дождя — нам стала открываться другая Карелия. Душа Севера в своем естественном природном моменте: с просветами солнца среди туч и омытого развернутого пространства озера с его бесконечным движением волн, набегающих на берег», — восхищаются живописцы.

Художники также познакомились с деревней Корзой, с ее колоритом и многогранной жизнью. После насыщенных экскурсий мастера кисти и красок окунулись в столь любимую ими живописную стихию пленэра.

Организаторы приглашают желающих посетить итоговую выставку пленэра (12+), которая открылась в эссойльском Доме культуры 7 июля.