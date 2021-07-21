Карельский «журналист-иноагент» рассказал о жизни с «черной меткой»

В 2020 году Минюст стал заносить в список иностранных агентов не только НКО и СМИ, но и журналистов-фрилансеров, которые публиковались в зарубежных изданиях.

И одним из первых ярлык «физического лица — СМИ — иноагента» получил петрозаводчанин.

В студии телеканала «Ника» карельский журналист рассказал, что изменилось в его жизни после получения «чёрной метки», как близкие отнеслись к новому статусу и что теперь со всем этим делать.

В настоящий момент нашему герою удалось добиться временной приостановки этого статуса. Но на всякий случай указываем: в декабре 2020 года журналиста СЕРГЕЯ МАРКЕЛОВА ВКЛЮЧИЛИ В СПИСОК «ИНОСТРАННЫХ СМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».