21 июля 2021, 15:48
Общество

Карельский «журналист-иноагент» рассказал о жизни с «черной меткой»

Интервью с журналистом, которого признали «иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента»

В 2020 году Минюст стал заносить в список иностранных агентов не только НКО и СМИ, но и журналистов-фрилансеров, которые публиковались в зарубежных изданиях. 
И одним из первых ярлык «физического лица — СМИ — иноагента» получил петрозаводчанин.

В студии телеканала «Ника» карельский журналист рассказал, что изменилось в его жизни после получения «чёрной метки», как близкие отнеслись к новому статусу и что теперь со всем этим делать. 

В настоящий момент нашему герою удалось добиться временной приостановки этого статуса. Но на всякий случай указываем: в декабре 2020 года журналиста СЕРГЕЯ МАРКЕЛОВА ВКЛЮЧИЛИ В СПИСОК «ИНОСТРАННЫХ СМИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».

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