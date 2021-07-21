Улицу Ключевая закатывают в новенький асфальт

В столице Карелии продолжается масштабный ремонт дорог. Работы ведутся на пяти из 29 запланированных к ремонту улиц, сообщили в мэрии.

Подрядчик АО «АБЗ-Дорстрой» укладывает выравнивающий слой асфальта на проезжей части на улице Ключевая.

Завершается ремонт тротуаров на Краснофлотской улице. Ранее здесь заасфальтировали съезды. На улице Попова меняют бортовой камень. На Березовой аллее демонтируют старый бортовой камень, на Онежской Флотилии ремонтируют тротуары. (фото источника)