Казанского стрелка признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе. Об этом сообщает "Газета ОНК" – официальный печатный орган Общественных наблюдательных комиссий.

По информации издания, заключение о невменяемости казанского стрелка сделал государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского. Специалисты посчитали, что на момент совершения массовых убийств 19-летний Галявиев не отдавал отчет в своих действиях.

Если бы молодого человека осудили и признали виновным в преступлении, он бы мог получить пожизненное. По версии следствия, Галявиев убил семерых школьников и двух учителей, а также ранил 24 человека.

Сейчас обвиняемый находится в московском СИЗО «Бутырка». Он недоволен условиями содержания: ему мешает разговорчивый и громко храпящий сосед.