ВОЗ предупредил о новых мутациях коронавируса

В мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета. Трансляцию показали на сайте МОК, сообщает РИА «Новости».

По его словам, к мутации может привести дальнейшее распространение инфекции по всему миру.

– Чем шире распространение коронавируса, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать даже более опасным, чем дельта-вариант, который наносит столько ущерба сейчас. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет увернуться от вакцин и вернуть нас в самое начало, — пояснил глава организации.

Руководитель ВОЗ считает, что сейчас наблюдается "беспрецедентный кризис", требующий "беспрецедентных мер". Он хотел бы, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировались 70 процентов жителей.