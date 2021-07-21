193 жителя Карелии заболели коронавирусом за минувшие сутки

193 новых случая коронавирусной инфекции выявлено в Карелии за минувшие сутки. Об этом на своей странице сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным министра, 35 заболевших находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое, одному человеку проводится искусственная вентиляция легких.

За минувшие сутки зафиксировали три смерти от коронавируса. Летальность в Карелии, по официальным данным, почти в два раза ниже среднероссийской.