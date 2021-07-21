Ключевая остается без горячей воды

На Ключевой в Петрозаводске 21 июля начнется плановое отключение горячей воды. Как сообщает мэрия, традиционные испытания тепловых сетей продлятся до 2 августа.

Горячее водоснабжение в районе начнут отключать с 10.00. Ежегодные плановые испытания, напомним, проводятся ресурсоснабжающими организациями для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.

– Это мера, позволяющая в полном объёме провести экспертизу промышленной безопасности трубопроводов инженерных сетей, гидравлические испытания и т.д. – говорится в релизе.

Ранее горожане интересовались, почему воду в карельской столице отключают на столь длительный срок. Специалисты объяснили, что сокращение сроков профилактики однозначно приведет к увеличению возможных повреждений в отопительный сезон.