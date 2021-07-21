Карелия получит дополнительные 4 миллиарда на расселение аварийки

Правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Карелии на сверхлимитную финансовую поддержку по программе расселения аварийного жилья. Речь идет о втором этапе программы, в рамках которого в субъектах России расселяется жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года.

Карелия, согласно одобренной заявке, получит из средств Фонда ЖКХ 4 миллиарда 80 миллионов рублей. В порядке софинансирования регион добавит 41 миллион рублей. Указанные средства направят на переселение 5265 человек из 2351 непригодных для проживания жилых помещений. Общая площадь расселенных квартир составит более 91 тысячи кв.м.

Всего Фонд одобрил финансирование программ на общую сумму 212,26 миллиарда рублей, что обеспечит расселение аварийного жилья площадью 5,53 миллиона кв.м., в котором проживают 335 626 человек.