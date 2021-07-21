15 жителей Карелии наказали за экстремизм в 2021 году

В 2021 году за экстремизм привлекли к ответственности 15 жителей Карелии, причем 12 из них наказали в период с апреля по июнь. Об этом сообщает МВД республики. Граждан наказывали за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики и символики организации, запрещенной на территории России, за распространение экстремистских материалов, а также за возбуждение ненависти либо вражды.

Так, двое граждан, один из которых несовершеннолетний, признаны виновными сразу по двум административным материалам. По каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Аналогичный штраф – 1000 рублей придется заплатить ещё шестерым гражданам.

Двое жителей Сегежи и Кемского района получили штраф в размере 5000 рублей. А самый большой штраф – 10000 рублей – присужден жителю Пудожского района. Кроме того, жителю Олонецкого района за экстремистские высказывания арестовали на 10 суток.