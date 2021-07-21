В Карелии очистят участок с повышенным уровнем радиации

Корпорация «Росатом» очистит местность с превышением норм радиационного фона, которую нашли в Медвежьегорском районе Карелии в сентябре 2019 года. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на госкомитет по организации жизнедеятельности и безопасности населения.

Радиоактивная территория находится на территории расформированных воинских частей. Ликвидировать загрязнение будут за счёт субсидий из федерального бюджета.

Работы уже начались: в июле 2020 года специалисты провели комплексные инженерно-радиационные обследования, а в этом году сотрудники «Росатома» и ООО «РАОТЕХ» приступили к разборке зданий воинских частей, а также запустили процесс реабилитации прилегающей территории. Утверждается, что угрозы радиационного заражения для населения Медвежьегорска нет. // Фото: novosti-saratova.ru