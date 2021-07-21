Полынь оказалась эффективной против коронавируса

Ученые продемонстрировали способность артемизинина — вещества, содержащегося в полыни, подавлять вирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследования проводили в лабораторных испытаниях на клетках человека, пишет РИА «Новости». Артемизинин — соединение, присутствующее в полыни однолетней. Сейчас его применяют для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций. Полынь растет по всему миру, а артемизинин обладает доказанной безопасностью для людей.

Несмотря на то, что в мире полным ходом идет вакцинация от COVID-19, лекарства против этой болезни до сих пор так и не создано. Результаты показали, что даже простой экстракт полыни весьма успешно подавляет вирус. Однако ученые отмечают, что химические соединения, содержащиеся в полыни, помогают только непосредственно после попадания вируса в организм.

Тем не менее, это первое исследование, которое однозначно доказывает возможность создания препарата для лечения COVID-19. В ближайшее время авторы планируют начать фазу I/II клинических испытаний производных артемизинина, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на их основе.